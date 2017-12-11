Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Dereköy'de yaşayan Ahmet Sevinç (67), dün öğle saatlerinde bir yakınıyla birlikte 7 kilometre uzaklıktaki ormanlık alana mantar toplamaya gitti. Gülbahçe mevkisinde birlikte olduğu yakınından ayrılan Sevinç'in, akşam köye dönmemesi üzerine durum yakınları tarafından jandarmaya bildirildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma arama kurtarma, AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi. Ormanlık alana gelen yaklaşık 50 kişilik arama kurtarma ekibi, Sevinç'i bulmak için çalışma başlattı. Köyde yaşayan vatandaşların da katıldığı arama kurtarma çalışmaları, yoğun sağanak nedeniyle güçlükle yürütülüyor.