Şehitler Tepesi'nde düzenlenen anma töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törene katılan Hristiyan ve Musevi din adamlarının şehitler için ettiği duanın ardından, din görevlisi Bilal Durkaya, Kur'an-ı Kerim okudu.

Törende konuşan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, şehitler için Şehitler Tepesi'nde buluştuklarını belirterek, Şehitler Tepesi'nin boş olmadığını ve hiçbir zaman boş kalmayacağını söyledi. Her şehidin bu toprakları daha değerli kıldığını anlatan Hazinedar, "Her şehit bize bambaşka ve daha büyük bir kutsal emanet yüklüyor. Bundan tam bir yıl önce Beşiktaş-Bursaspor maçı ardından gerçekleşen hain terör saldırısında, bu gencecik, evladım yaşında polis kardeşlerim, evlatlarım olmak üzere, 46 insanımız hayatını kaybetti." dedi. Hazinedar, şehitleri her an ruhlarında ve zihinlerinde yaşattıklarını aktararak, "Allah yolunda öldürülenler için 'ölüler' demeyin. Hayır, onlar diridirler, fakat siz bilemezsiniz." ayetini hatırlattı.

Anma törenine, şehit yakınları ve vatandaşların yanı sıra, Panama'nın İstanbul Başkonsolosu Andres Gregorio Nunez, Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosu adına Dania Yasilaki, Türkiye Ermeni Katolik Toplumu Ruhani Lideri Levon Zekiyan, Türkiye Ermenileri Patrikliği Temsilcisi Kıdemli Peder Sarkis Kuyumcuyan, İstanbul Latin Katolik Kilisesi Ruhani Lideri Ruben Tierrablanca Gonzalez, Fener Rum Patrikhanesi Temsilcisi Peder Benjamin ve Türk Yahudi toplumu adına İshak Alaluf katıldı.