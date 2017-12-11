Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son yapılan gösterilerde İsrail güçleriyle Filistinliler arasında çıkan olaylarda yaralanan Filistinlilerin sayısının 231’e yükseldiği bildirildi. İşgal altındaki Batı Şeria ve Gazze sınırında İsrail güçleri ile Filistinliler arasında 20 noktada çatışma çıktığı ifade edildi. Dünkü eylemlerde yaklaşık 150 Filistinlinin İsrail güçlerince gözaltına alındığı bildirildi. Askerlerin Ayide kampının girişinde çıkan olaylarda Filistinli bir çocuğun da gözaltına aldığını kaydedildi. Arap Birliği Dışişleri Bakanları da Kudüs gündemiyle olağanüstü toplandı. Somut hiçbir kararın alınmadığı toplantı sonucunda, “ambargo” kararı havada kaldı, çözüm için top BM’ye atıldı. Yaşanan zulme, Lübnan Maruni Patriği Mar Beşara Butrus er-Rai da sessiz kalmadı. ABD Başkanı Trump’ın Kudüs’ü “İsrail’in başkenti” olarak tanıma kararının uluslararası meşruiyete aykırı olduğunu söyledi.