Alınan bilgiye göre, Adana Eminyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında eski Ceyhan Belediye Başkanı Alemdar Öztürk'ü gözaltına aldı. Operasyon kapsamında, 3'ü meclis üyesi, 3'ü Ceyhan Ticaret Odası'ndan, 4'ü de Ceyhan Belediyesi çalışanı olmak üzere 10 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan 11 kişinin terör örgütü FETÖ'ye belediyeden kaynak aktardıkları ve finans sağladıkları iddia ediliyor.
Görevden alınan belediye başkanı FETÖ'den gözaltına alındı
11.12.2017 - 09:32 | Son Güncelleme: 11.12.2017 - 09:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığınca, yürütülen soruşturmalar kapsamında AK Parti'den daha önce ihraç edilen ve ardından görevden alınan Adana'nın eski Ceyhan Belediye Başkanı Alemdar Öztürk, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Etiketler : fetö,belediye başkanı,haberler,
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