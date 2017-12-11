Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Adana Eminyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında eski Ceyhan Belediye Başkanı Alemdar Öztürk'ü gözaltına aldı. Operasyon kapsamında, 3'ü meclis üyesi, 3'ü Ceyhan Ticaret Odası'ndan, 4'ü de Ceyhan Belediyesi çalışanı olmak üzere 10 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan 11 kişinin terör örgütü FETÖ'ye belediyeden kaynak aktardıkları ve finans sağladıkları iddia ediliyor.