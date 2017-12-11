Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 1.323 operasyon yapılmış, Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 923 terör (PKK/KCK 153, AŞIRI SOL 4, DEAŞ 67, FETÖ/PDY 699), 3.065 Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından, 74’ü Düzensiz Göçle Mücadele Kapsamında olmak üzere toplam 4.062 kişi gözaltına alınmıştır.



ÜLKE GENELİNDE YÜRÜTÜLEN BU OPERASYONLARDA;

​SON 1 HAFTADA YURT İÇİNDE; TOPLAM 7 (2 ÖLÜ, 2 SAĞ, 3 TESLİM) TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR.

* AYRICA; 22 AĞUSTOS 2017’DE VAN/GÜRPINAR İLÇESİNDE ÖLÜ OLARAK ELE GEÇİRİLEN TERÖRİSTLERE AİT PARMAK İZLERİNİN KRİMİNAL İNCELENMESİ SONUCUNDA; ŞIRNAK VE VAN’DA TOPLAM 12 EYP SALDIRISININ FAİLLERİ OLDUKLARI TESPİT EDİLMİŞTİR.

BU SALDIRILARDA ŞEHİT OLAN 2 VE YARALANAN 5 GÜVENLİK GÖREVLİMİZİN FAİİLERİNENE ULAŞILARAK ŞEHİT VE YARALILARIMIZIN KANI YERDE KALMAMIŞTIR.

4 ARALIK PAZARTESİ GÜNÜ – 2 TERÖRİST (1 SAĞ, 1 TESLİM)

✓ ŞANLIURFA/CEYLANPINAR - 1 (SAĞ - DEAŞ)

✓ HAKKÂRİ/ŞEMDİNLİ – 1 (TESLİM)



5 ARALIK SALI GÜNÜ – 2 TERÖRİST (1 SAĞ, 1 TESLİM)

✓ HATAY/ALTINÖZÜ – 1 (SAĞ – HEYET-İ TAHRİR EL ŞAM)

✓ ADANA/MERKEZ – 1 (TESLİM - DEAŞ)



7 ARALIK PERŞEMBE GÜNÜ – 1 TERÖRİST (TESLİM)

✓ ŞIRNAK/CİZRE – 1 (TESLİM)



9 ARALIK CUMARTESİ GÜNÜ – 2 TERÖRİST (ÖLÜ)

✓ MARDİN/DARGEÇİT– 2 (ÖLÜ)



Operasyonlar neticesinde;

➢ 9 ilde (Batman 1, Bingöl 5, Bitlis 1, Diyarbakır 3, Hakkâri 2, Mardin 4, Siirt 1, Hatay 1, Tunceli 4)

22 Sığınak/Barınak/Mağara kullanılamaz hale getirilmiştir.

➢ 8’i Ağır ve Uzun Namlulu (5 Kalaşnikov, 3 Piyade Tüfeği) toplam 15 silah,

➢ 728 Kg Patlayıcı yapımında kullanılan madde,

➢ 11 El Bombası,

➢ 1.218 adet Muhtelif Mühimmat ele geçirilmiş,

➢ 34 El Yapımı Patlayıcı/Mayın imha edilmiştir.



UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIK İLE MÜCADELEYE YÖNELİK 77 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 2.215 OPERASYONDA;

Piyasa değeri 14.761.930 TL olan;

➢ 2.220 kg Esrar,

➢ 78 kg Eroin,

➢ 5,66 kg Kokain,

➢ 2 Kg Afyon,

➢ 7,43 kg Metamfetamin,

➢ 8.883 adet Uyuşturucu Hap,

➢ 66 kök Kenevir Bitkisi ele geçirilmiştir.



Ayrıca piyasa değeri 7.669.501 TL olan;

➢ 935.648 adet Kaçak Sigara,

➢ 223.993 litre Akaryakıt ele geçirilmiştir.

Bu operasyonlar kapsamında 3.065 kişi gözaltına alınmıştır.

​* Sokak satıcılarına yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında 35 ilde (Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bitlis, Bursa, Denizli, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Iğdır, Isparta, İzmir, Karabük, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Niğde, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Uşak, Van, Zonguldak) 298 şüpheli gözaltına alınmıştır.​



SİBER SUÇLARLA MÜCADELEDE;

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 715 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 172 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır.



ASAYİŞ UYGULAMALARI KAPSAMINDA;

Terörle mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesi, genel güvenlik ve genel sağlık açısından risk teşkil eden unsurların engellenmesi, suça karışmış kişilerin takibi, yakalanması ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele noktasında, ülke genelinde rezidans, apart daire ve stüdyo evler şeklinde otel gibi kullanılan günübirlik evlere yönelik eş zamanlı olarak 4.351 personelin katılımı ile “Günübirlik Kiralanan Evlerin Denetlenmesi-2” uygulaması yapılmıştır. Yapılan bu denetlemelerde 10.419 ev kontrol edilmiş, 133 aranan şahıs yakalanmış, kayıt dışı olarak tespit edilen 2.448 eve cezai işlem uygulanmıştır.



DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE KAPSAMINDA;

507’si denizlerde olmak üzere 2.184 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 74 organizatör yakalanarak gözaltına alınmıştır.

