Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çağlar’ın vefatından kendisinin de derin üzüntü duyduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, acılarını paylaştığı Çağlar ailesine ve merhumun yakınlarına başsağlığı, sabır ve metanet diledi. Kalp krizi nedeniyle 57 yaşında hayata veda eden Çağlar’a Allah’tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, merhumun toplumun sevgisini kazanmış olan çalışkan bir insan olduğuna da dikkati çektiği öğrenildi.