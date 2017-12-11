Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince örgüte kaynak aktardıkları öne sürülen kişilerin adreslerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda eski Ceyhan Belediye Başkanı Alemdar Öztürk ile aralarında daha önce görevlerinden uzaklaştırılanların da olduğu 3 Ceyhan Belediye Meclis üyesi, 3 Ceyhan Ticaret Odası çalışanı ve 4 belediye çalışanı gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Alemdar Öztürk, 22 Mart 2016 tarihli Merkez Disiplin Kurulu toplantısında alınan kararlar doğrultusunda 24 Mart 2016'da AK Parti'den ihraç edilmiş, 16 Haziran 2017'de ise İçişleri Bakanlığı tarafından hakkındaki adli ve idari soruşturmalar çerçevesinde Ceyhan Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.