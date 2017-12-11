Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mustafa Kemal Uzun Kimdir? Mustafa Kemal Uzun neden öldürüldü? Mustafa Kemal Uzun öldürüldü. ATV ekranlarında yayınlanan Kanatsız Kuşlar dizisi, Çanakkale Yolun Sonu gibi dizilerin yönetmenliğini yapan Mustafa Kemal Uzun kimdir, kaç yaşında? Gece 02.00 sularında öldürülen yönetmen polisler tarafından korkunç halde bulundu. Uzun'u bir dizide figuran olarak çalışan bir kişinin öldürüldüğü belirlendi. Peki Mustafa Kemal Uzun'un katili kim, neden öldü? İşte Mustafa Kemal Uzun hakkında merak edilenler

Şile Çavuş Mahallesi numara 26'da yaşayan Yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un öldürüldüğü Gece saat 02.00 sıralarında polise ihbar edildi. İlçe ve Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri kısa sürede eve gitti. Kapı kilitliydi, zile basıldı ancak açan cevap veren olmadı. Kapıyı kırarak eve gider polis içeride korkunç manzara ile karşılaştı. Yönetmen Uzun'un başı beyzbol sopasıyla ezilmişti ve sırtında bir bıçak saplanmıştı. Cep telefonu ve cüzdanı alınmış, otomobili de bahçede yoktu.

GÜVENLİK KAMERALARI İZLENDİ



Olayın hemen ardında çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek görgü tanıklarının ifadelerine başvuran Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipler, cinayeti Uzun’un figüran olarak oynattığı O.A'nın gerçekleştirdiğini tespit etti. Yeri belirlenen O.A, Beylikdüzü'nde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan O.A.’nın üzerinden Uzun'a ait cep telefonu çıkarken, cüzdanı ise bulunamadı. Cüzdanı attığını söyleyen O.A., Uzun’un otomobilini bıraktığı yeri de tarif etmesinin ardından polis aracı buldu.

'ÖFKELENİNCE BIÇAKLADIM'

Olayın ardından sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen O.A, polis verdiği ifadede, “Şişli’de bir kafede dün öğle saatlerinde Mustafa ile biraz sohbet ettikten sonra Şile'deki bir balık restoranına gittik. Restorandan sonra Uzun’un evine geçerek alkol aldık. Sohbet ettiğimiz esnada aramızda tartışma çıktı. Tartışma sonucunda öfkelenince önce bıçakladım daha sonra da beyzbol sopasıyla başına vurdum” dedi.

Öte yandan, Çanakkale yolun sonu ve Garip bir cinayet gibi filmlerin usta yönetmeni Uzun’un cesedi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

49 FİLM VE DİZİ YÖNETTİ

49 film ve dizinin yönetmenliğini yapan, 3 film senaryosu yazan, 4 filmde de oyuncu olarak kamera karşısına geçen Uzun, ulusal ve uluslararası alanda yönetmen olarak 8 ödül aldı.

Mustafa Kemal Uzun, Balıkesir Gönen'de doğdu. İlk ve orta okulu Gönen'de okudu. Öğretmen olan babasının tayini dolayısı ile İstanbul'a geldi. İstanbul Üniversitesi İktisadi Ve Ticari İlimler Akademisi Gazetecilik Ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu'nda okudu. Okulda sinema-televizyon eğitimi alırken bir taraftan da Yeşilçam ve reklam sektöründe kamera asistanlığı yaptı. Daha sonra Arzu Film ailesine katılarak bir çok filmin senaryo gurubunda ve reji kadrosunda yer aldı. Uzun yıllar Ertem Eğilmez'in asistanlığını üstlendi ve son dönem Arzu Film yapıtlarında yazar, oyuncu ve reji asistanı olarak görev aldı.

Yine Ertem Eğilmez'le Şan Tiyatrosu'nda birlikte sahneye koydukları" Hababam Sınıfı" ve "Bin Yıl Önce Bin Yıl Sonra" isimli müzikallerde çalışırken Haldun Dormen'le tanışıp tiyatroya başladı.

Dormen Tiyatrosu'nda oyunculuk yaptığı dönem Haldun Dormen'le birlikte TRT'ye "Kamera Arkası" adlı sinema programını hazırladı, sundu ve yönetti.

TRT ve diğer eşitli kanallarda yıllarca yayınlanan bu program sayesinde televizyon dünyasına yakınlaştı. Yine aynı yıllarda Akademi Prodüksiyon'la birlikte bir çok ödüllü belgesele imza attı.. Daha sonra televizyon sektörüne yönelerek tv dizileri çekerken, bir yandan da film çekimlerine devam etti.

8 ÖDÜLÜ VAR

* En İyi Darbe Konulu Türk Filmi (Ankara Yazı ) / 13. Uluslararası Kar Film Festivali 2017 * Adana izleyici ödülü (Çanakkale Yolun Sonu) / 20. Uluslararası Altın Koza Film Festivali 2013

* Türkiye'nin en iyi savaş filmi (Çanakkale Yolun Sonu) / Empire Dergisi Ödülleri 2016

Yılın yönetmeni (Gümüş) / Boğaziçi Üniversitesi Ödülleri 2005

* En iyi Türk yönetmen (Gümüş) / MBC Oscars 2008

* En İyi Film (Hasankeyfin Sessiz Çığlığı) / 1.Köyceğiz Ulusal Altın Aslan Film Festivali 2002

* Yaşam boyu onur ödülü / 7. Uluslararası Lions Kısa Film Festivali 2016

* En iyi yönetmen / Karadeniz Teknik Üniversitesi Yılın Enleri 2012