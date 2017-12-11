Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan avukata verilen 12 yıl hapis cezası, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 6 yıl 8 aya indirildi.8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık avukat Ömer Kayar ile meslektaşları katıldı.

Kayar, savunmasında ByLock indirdiğini ancak hiç kullanmadığını öne sürerek, "Benim 17-25 Aralık sonrası tek bağlantım, 2-3 emniyet amirinin davasına bakmamdır. Bu davalara bakmam nedeniyle onlar çekindiklerinden dolayı ByLock yükledim. Kamil Bakum (sözde avukat imamı-firari sanık) hem bana hem de onlara sıkıntı gelmesin diye bu programı kullanmamızı istedi. Ben bu örgütün içinde yer aldım ancak dini duygularımız sömürüldü. Ben etkin pişmanlık kapsamında yazılı ve sözlü beyanda bulunmuştum. Çok pişmanım." diye konuştu.

Duruşma savcısı, sanığın kanun hükmünde kararname ile kapatılan iki derneğe üye olduğunu, sosyal medya hesabından FETÖ ile ilgili paylaşımlarda bulunduğunu, ByLock kullandığını ve "örgüt üyelerinin davaları"yla ilgili toplantılar yapıp meslektaşlarına bilgi verdiğini belirterek, üzerine atılı suçtan cezalandırılmasını talep etti.Aranın ardından kararı açıklayan Mahkeme Başkanı Melik Durmaz, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 12 yıl hapse çarptırıldığını ancak etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği bilgiler dolayısıyla cezasının 6 yıl 8 aya indirildiğini belirtti.Mahkeme, Kayar'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.