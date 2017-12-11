Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Dünya İnsan Hakları Günü programında açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

İbrahim Çağlar örnek bir arkadaşımızdı. Ülkemizin en eski ticaret odasında üstlendiği sorumlulukları yerine getiren İbrahim Çağlar'dan beklediğimiz çok hizmetler vardı. Sayın İbrahim Çağlar'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, milletimize başsağlığı diliyorum.

BİZİM YANIMIZDA OLANLAR KAZANACAK



Büyüme oranıyla Türkiye 3. çeyrekte dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi olmuştur. Bu rakamlarla ülkemizi zayıflatmak isteyen iç ve dış odaklara en iyi cevabı vermiş olduğumuzu düşünüyorum. Türkiye kendisine güvenen hiç kimseyi mağdur etmemiştir. Bizim yanımızda olanlar kazanacak, karşımızda olanlar ise kaybedecek.

O KUDÜS Kİ HER TAŞINDA AYRI BİR HİKAYEYİ BARINDIRIR



Bugün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü. Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Binlerce yıldır yaşadıkları topraklarda zulme uğrayan Filistinli kardeşlerimize de buradan selamlarımızı iletiyorum. Kudüs'te sergilenene vandallığın, zulmün ilelebet devam etmesi mümkün değildir. O Kudüs ki her taşında ayrı bir hikayeyi barındırır. Bugün kendilerini Kudüs'ün sahibi sananlar arkasına saklanancak ağaç bile bulamayacaklarını bilmelidirler.

SEN ÇALARSIN, SEN OYNARSIN



Amerika aldığı bu kararla Kudüs'te dökülen bu kana ortak da olmuştur. Biz bu kararı asla tanımıyoruz ve tanımayacağız. Trump'un bu açıklaması bizi bağlamaz. Kudüs'ü de bağlamaz. İslam dünyasını da bağlamaz. Sen çalarsın, sen oynarsın.

BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİ KURULANA KADAR BU MÜCADELE BİTMEYECEK



1967 sınırları içerisinde başkenti Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin devleti kurulana kadar bu mücadele bitmeyecek. Türkiye olarak bu konudaki tepkimizi hem kendi adımıza hem de İslam İşbirliği Teşkilatı altında dile getiriyoruz. Çarşamba günü İstanbul'da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi'nin dönüm noktası teşkil edeceğine inanıyorum..