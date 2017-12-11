Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rus lider Vladimir Putin, Suriye'deki Hmeymim'deki Rus Hava Üssü'nü ziyaret ediyor. Putin daha sonra Esad'la görüşecek...



RUS BİRLİKLERE SURİYE'DEN ÇEKİLME TALİMATI!



Edinilen bilgiye göre Putin burada Rus birliklerin Suriye'den çekilmesi talimatını verdi.