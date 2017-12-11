Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik soruşturmada kapsamında operasyonlar sürüyor. Operasyonlar kapsamında TSK içerisindeki askeri personelden sorumlu mahrem abi oldukları ve Bylock kullandıkları iddiasıyla 8 kişi gözaltına alınmıştı. Sabah saatlerinde işlemleri tamamlanan 8 kişiden 1'i savcılık kararıyla, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 4 kişi ise sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kocaeli'de mahrem abi olduğu iddia edilen 4 kişi tutuklandı
11.12.2017 - 15:55 | Son Güncelleme: 11.12.2017 - 15:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli'de TSK içerisindeki askeri personelden sorumlu mahrem abi oldukları ve Bylock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklandı.
Etiketler : Kocaeli,TSK,mahrem abi,
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