Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik soruşturmada kapsamında operasyonlar sürüyor. Operasyonlar kapsamında TSK içerisindeki askeri personelden sorumlu mahrem abi oldukları ve Bylock kullandıkları iddiasıyla 8 kişi gözaltına alınmıştı. Sabah saatlerinde işlemleri tamamlanan 8 kişiden 1'i savcılık kararıyla, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 4 kişi ise sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.