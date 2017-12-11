Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni YSK yasasını onayladı.Cumhurbaşkanlığı basın merkezinden yapılan açıklamaya göre, 7062 sayılı "Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Anayasanın 89'uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.