Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni YSK yasasını onayladı.Cumhurbaşkanlığı basın merkezinden yapılan açıklamaya göre, 7062 sayılı "Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Anayasanın 89'uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.
Erdoğan, yeni YSK yasasını onayladı
11.12.2017 - 18:01 | Son Güncelleme: 11.12.2017 - 18:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YSK'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu onayladı.
Etiketler : Cumhurbaşkanı,Recep Tayyip Erdoğan,YSK,Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,
526606 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/526606.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER