Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Miroğlu, yeni çıkaracağı kitapta İmralı görüşmeleriyle ilgili çarpıcı tespitler yer aldığını belirterek, İmralı'da barış süreci ile ilgili çok az şeyin konuşulduğunu ama terör örgütünün Suriye'de yeniden inşa edilmesi İmralı'da çok daha fazla konuşulmuş.

TERÖRİST SAYISINI 70 BİNE ÇIKARIN TALİMATI



Teröristbaşı Öcalan ile yapılan görüşmeler o görüşmelerin kitaplaştırılması sonucu ortaya çıkan bir takım bilgiler bunlar. Çok açık talimatlar veriyor, mesela diyor ki terörist sayısını 50 bine çıkarın 70 bine çıkarın. Bugün çok tartıştığımız PYD'nin oluşması konusunda çok fikir beyan ediyor. Kendisini ziyaret eden HDP heyeti ile örgütünün hemen hemen bütün sorunlarını konuşuyor, tartışıyor. Ama bu sorunların içerisinde Türkiye'deki çözüm süreci çok az bir yer kaplıyor.

ÖCALAN DARBE OLACAĞINI BİLİYORDU



Terör örgütleri FETÖ ile PKK'nın ilişkisi bir kez daha gün yüzüne çıktı. Miroğlu Öcalan'ın darbe olacağını daha önceden bildiğini söyledi. Miroğlu, "Darbe ile ilgili görüşler… Türkiye’de bir darbe olacağını 1 yıl önce 1,5 yıl önce Öcalan söylüyor. Öcalan darbede PKK’nın kullanılacağını söylüyor ondan sonra biz birdenbire hendek meselesi ile karşılaşıyoruz. Üstelik FETÖ’cü gurubun bunu yapacağını… İlişki aşikâr. Alexander Dugin 15 Temmuz zamanı Erbil’deydim. Orada Türkiye’ye girmeye hazırlanan 3 bin kişilik bir PKK’lı vardı” diyor. Bütün bu taşları bir araya getirdiğiniz zaman her şey ortaya çıkıyor." dedi.

FETÖ VE PKK'NIN YAKIN İLİŞKİSİ



Yakalanan teröristler diyor ki 15 Temmuz öncesi emir aldık.. ‘Askerlere yönelmeyeceksiniz, sadece polislere polislere eylem yapacaksınız. Semih Terzi nereden geldi? Terzi Cizre’deydi. Semih Terzi’nin o bölgede görev yaptığı zamanlarda hendekler karşısındaki tutumu nedir? Semih Terzi, Şerafettin Elçi Havalimanına geliyor korucular ve halk önünü kesiyor. Yoksa oradan 200-300 kişiyi alıp gelecek. Orada ne oldu ne bitti kimse bilmiyor.

