Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin 6'sı tutuklu 7 sanığın yargılandığı davada, Mehmet Altan ve Ahmet Altan ile Nazlı Ilıcak'ın tahliye talepleri reddedildi. Duruşma 12 Şubat'a erteledi.

TUTUKLU SANIKLARA SÖZ VERİLDİ

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın öğleden sonraki oturumunda tutuklu sanıklara savcının esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için söz verildi. Tutuklu sanıklardan Şükrü Tuğrul Özşengül, 15 Temmuz darbe girişimini öğrendikten sonra 'Annemin ölüm haberini almış gibi üzüldüm' dediğini belirterek “Hâlâ darbeci olmakla suçlanıyorum. Ben daha önce bütün televizyon programlarına çıkarak düşünce özgürlüğü kapsamında konuştum, Anayasal hakkımı kullandım. Söylediklerimin hepsinin arkasındayım" dedi.

“DARBECİLİK İDDİASINI REDDEDİYORUM"

"Darbecilik iddiasını reddediyorum, kabul etmiyorum" diyen sanık Özşengül, 20 gün önce kalp krizi geçirdiğini belirterek sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Özşengül "Tutukluluğumun devamı demek ölüm fermanımı imzalamak demek. Beraatime ve sağlık durumumdan dolayı tahliyeme karar verilsin" diye konuştu.

MEHMET ALTAN SAVUNMA İÇİN SÜRE İSTEDİ

Sanıklardan Mehmet Altan da, esas hakkındaki savunmasını yapmak için süre istedi ve savcının mütalaasını eleştirdi. Mehmet Altan, Başbakanlığın mal varlığına el konulması talebiyle ilgili de, "Ben devlet memuruyum. Kazancım, mal varlığım zaten devletin kontrolü altında. Mal varlığı bildirimimi hep yapıyorum" ifadelerini kullandı.

AHMET ALTAN SÜRE İSTEDİ

Sanık Ahmet Altan da esas hakkındaki savunmasını yapmak için süre istedi.

AVUKATLAR DA TAHLİYE TALEBİNDE BULUNDU

Duruşmada söz alan avukatlar da müvekkillerinin tahliyelerini talep etti. Duruşmaya verilen aranın ardından mahkeme heyeti taleplere ilişkin ara kararını açıkladı.

TUTUKLULUĞUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, Başbakanlığın sanıkların mal varlıkları üzerine tedbir kararı konulması talebini reddetti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ahmet Altan, Mehmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı,

Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül'ün suçun vasfı ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesi gerekçeleriyle sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Mahkeme sanıklara ve avukatlara esas hakkında beyanda bulunmaları için duruşmayı 12 Şubat'a erteledi.