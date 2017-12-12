Şile Çavuşpaşa Mahallesi’nde ünlü yönetmen Mustafa Kemal Uzun’u evinde bıçakladıktan sonra beyzbol sopasıyla başına vurarak öldüren Osman A., şubedeki işlemlerinin ardından akşam saatlerinde adliyeye sevk edilmişti. Şile Adliyesi’nde ifadesi alınan Osman A., tutuklanma talebiyle sevk edildiği nöbetçi mahkemece “Kasten adam öldürmek” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yönetmen Mustafa Uzun'u öldüren zanlı tutuklandı
12.12.2017 - 01:29 | Son Güncelleme: 12.12.2017 - 01:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ünlü yönetmen Mustafa Kemal Uzun'u Şile’deki evinde bıçakladıktan sonra beyzbol sopasıyla başına vurarak öldüren Osman A., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler : mustafa kemal uzun,cinayet,
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