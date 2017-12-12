Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şişli Maslak'ta toplanan taksiciler, Türk bayrakları astıkları araçlarıyla konvoy oluşturup korna çalarak harekete geçti. Sarıyer İstinye'deki ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu yakınında araçlarından inen taksiciler, daha sonra yürüyerek konsolosluk önüne geldi.

Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı konsolosluk önünde İstiklal Marşı'nı okuyan grup, İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de şehit olan siviller ile Türkiye'deki 15 Temmuz şehitleri anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Daha sonra bir süre tekbir getiren taksiciler, "Terörist İsrail", "Katil İsrail, Filistin'den elini çek" ve "Trump şaşırma sabrımızı taşırma" sloganları attı.

ABD ve İsrail menşeli ürünlere boykot kararı

Taksici esnaf adına hazırlanan basın açıklaması, Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman tarafından okundu.

Duman, İstanbul halkına, dünyanın birçok kentinde faaliyet gösteren Amerikan menşeli taksi ulaşım sistemi Uber'i kullanmamaları çağrısında bulundu.

Taksicilerin, ABD ve İsrail menşeli bütün ürünleri bugünden itibaren boykot etme kararı aldığını belirten Duman, şöyle konuştu:

"Filistin halkı hiçbir zaman yalnız değildir. Müslümanların gönlünün yarısı Mekke, diğer yarısı Medine'dir. Bunun üstünde tülden bir perde vardır; o da Kudüs'tür. Kudüs, İslam'ındır. Bu yüzden Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Kudüs açıklaması kanunsuzdur, bizim için de hükümsüzdür. Kudüs bizim Harem-i Şerif'imizdir. Biz taksici esnafı ve taksi şoförleri olarak Amerikan menşeli ve İsrail menşeli bütün ürünleri boykot kararı aldık. Halkımızdan şunları rica ediyoruz; eğer bu ürünleri boykot edersek, bu ürünlerin sahiplerinin kazançlarını düşünürsek, bu ürünlerin sahiplerinin ülkelerindeki yöneticilere baskı yapacağını ve onları bu siyasi kararlarından vazgeçireceğini düşünüyoruz."

Sözlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleriyle bitirmek istediğini dile getiren Duman, "Müslümanlar için kutsal beldelerimizi korumak imkan değil iman meselesidir." ifadesini kullandı.

Katılımcılar, açıklamanın ardından araçlarına binerek bölgeden ayrıldı.