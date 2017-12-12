Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

15 Temmuz darbe girişiminin ardından teröristbaşının en çok akrabalarının bulunduğu yer olan Erzurum başta olmak üzere Sakarya, İzmir, Bursa, Gaziantep, Kastamonu, Kocaeli ve Ankara’da yürütülen soruşturmalarda yaklaşık 50 yakını hakkında adli işlem yapıldı.

BİR KARDEŞİ TUTUKLU DİĞERİ FİRARİ

Her ilin başsavcılıkları tarafından FETÖ soruşturmaları kapsamında Gülen’in akrabaları mercek altına alındı. FETÖ elebaşının kardeşlerinden Salih Gülen’in firari olduğu belirlenirken diğer kardeşi Kutbettin Gülen İzmir’de yakalanarak çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Şüpheli Gülen kardeşlerin örgüte ait Kaynak Holding’de bir dönem beraber çalıştığı ortaya çıkmıştı.

ÖRGÜTTE AKTİF GÖREVDELER

Teröristbaşının gözaltına alınan akrabalarından bazılarının örgütün kripto haberleşme programı olan ByLock’u kullandığı tespit edildi. Akrabaları arasında örgüt içerisinde aktif görevde olanlar da bulunuyor. Sakarya’nın Hendek ilçesinde gözaltına alınarak tutuklanan örgüt elabaşının amcasının torunu Semiha Kabakçı’nın “Hendek ablası” olduğu belirlenmişti. Erzurum’da yapılan operasyonla yakalanan Fetullah Gülen’in amcasının çocukları Dursun Yaşar Gülen ve Lütfü İhsan Gülen ile onların yeğeni Ulvi Çelik, Akın Güler, Mutlu Kızıltunç ve Ümit Yaşar Kızıltunç’un örgüt propagandası yaptıkları tespit edilmişti.

ANKARA’DA 3 AKRABASI ŞÜPHELİ

15 Temmuz darbe girişimi öncesi tarihin en büyük sınav hırsızlığı olan 2010 KPSS soruşturması kapsamında FETÖ elebaşının yeğeni Muhammet Sait Gülen de şüpheli isimler arasında yer almıştı. İfadesinde FETÖ içerisindeki konumunu anlatan yeğen Gülen, örgüt tarafından kendisine KPSS sorularının verildiğini itiraf etmişti. 2014 LYS sınavında üçüncü olan FETÖ elebaşının aynı isimde olduğu yeğeni Fetullah Gülen hakkında da Ankara Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Ayrıca geçtiğimiz günlerde yapılan operasyonla örgütün gaybubet evlerinde bulunan yeğeni Salman Gülen de gözaltına alınmıştı.

Erzurum’da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in akrabası öğretmen Ömer Gülen, tutuklu yargılandığı 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.