Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denetimli serbestlik, 2005 yılında yürürlüğe giren Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu ile Türk Ceza Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve Çocuk Koruma Kanunu’nda yapılan düzenlemelerle uygulanmaya başlandı. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı verilerinden derlenen bilgiye göre, 2006’dan bu yana denetimli serbestlik kararları artış gösterdi. 2006 ile bu yıl 30 Eylül’e kadar geçen sürede denetimli serbestlik müdürlüklerine 3 milyon 50 bin 522 dosya denetim ve takip için gönderildi. Denetimli serbestlik kararlarının ilk sırasında, 958 bin 393’le “tedavi ve denetimli serbestlik” tedbiri yer aldı. Bunu, sırasıyla 863 bin 655 ile Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 109. maddesinde belirtilen tutuklama yerine adli kontrol altına alınma, üçüncü olarak da 618 bin 357 ile “Şarta Bağlı Erken Tahliye” tedbiri izliyor. Denetimli serbestlik kararları arasındaki 3 milyon 50 bin 522 dosyadan 185 bin 613’ünü çocuklara ait dosyalar oluşturdu. Elektronik izleme üniteleri ile 9 Ekim’e kadar 28 bin 430 kişi izlenmiş olup; 2 bin 655 kişinin izleme süreci devam ediyor. Türkiye genelindeki 139 denetimli serbestlik müdürlüğü arasında İstanbul’daki 4 denetimli serbestlik müdürlüğü, 67 bin 774 dosya ile ilk sırada yer aldı.