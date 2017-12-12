Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 30 Kasım'da gözaltına alınan 64 zanlıdan 21'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde haklarında yakalama kararı verilen, muvazzaf asker, sözde "mahrem imam" ve savaş pilotlarının da aralarında bulunduğu 66 şüpheliden 64'ü, Eskişehir, Amasya, Ankara, Batman, Bursa, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Mersin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanmıştı.

Soruşturma kapsamında 8 Aralık'ta adliyeye sevk edilen 20 zanlıdan 4'ü savcılıktaki ifadelerinin ardından 6'sı ise mahkemece adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı konularak serbest bırakılmış, 10 kişi ise tutuklanmıştı. Gözaltında halen 23 şüpheli bulunuyor.