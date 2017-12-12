Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anayasa Mahkemesinin siyasi partilerin mali denetimlerine ilişkin kararları, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, AK Parti'nin 2013 yılı kesin hesap incelemelerinde gelir ve gider hesaplarının uygun olduğuna hükmedildi. CHP'nin 2013 yılı kesin hesap inceleme sonuçları da yayımlandı. Partinin defter kayıtları ve gider belgeleri incelendiğinde, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu hükümlerine aykırı olduğu olduğu gerekçesiyle 100 bin 563 lira 98 kuruş gider ve usulüne uygun kaydedilmeyen 8 bin 233 lira 26 kuruş gelir olmak üzere, toplam 108 bin 797 lira 24 kuruş karşılığı parti mal varlığının Hazine'ye irat kaydedilmesine karar verildi. Anayasa Mahkemesi'nce, CHP sorumluları hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.