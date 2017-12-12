Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 ay süren çalışma sonucu saat 06.00 sıralarında Samsun merkezli İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 3 ilde 170 polisin katıldığı 39 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda çete lideri olduğu ileri sürülen A.B. ile birlikte toplam 21 kişi "kasten yaralama, nitelikli yağma, senet tahsilatı, yasa dışı bahis oynatma, kumar için yer ve imkan sağlamak ve 6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.