Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütünün gizli iletişim aracı “Bylock” kullandıkları tespit edilen farklı meslek gruplarındaki 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılığın talimatıyla sabah saatlerinde Kocaeli’de gerçekleştirilen operasyonda 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Firar olan 1 kişinin de yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.