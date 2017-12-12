Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden İstanbul Ticaret Odası Başkanı (İTO) İbrahim Çağlar için Marmara İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenazede yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Öncelikle değerli kardeşim merhum İbrahim Çağlar'a tekrar Allahtan rahmet diliyoruz. Biz siyasette özellikle son dönem bu yola İbrahim kardeşimiz ile beraber çıktık. Kendileri de Türkiye'nin en önemli bir kuruluşu İTO'ya başkan oldu. İş dünyasına baş sağlığı diliyorum. Biz kaza ve kadere iman etmiş insanlarız. Aslolan mümin olarak, her an ölümle beraber yaşadığımızı bilmek, ölümü öldürmek. Tekrar tüm dostlarımıza baş sağlığı diliyorum."