Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Siirt İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Batman merkezli Siirt ve Kurtalan ilçesi ile bazı köylerdeki toplam 25 adrese, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. 13 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, 12 adet cep telefonu, 11 adet sim kart, 4 adet hafıza kartı, 2 adet dizüstü bilgisayar, bir adet tablet, 13 adet CD, 7 adet flash bellek, 4 adet bölücü terör örgütünü simgeleye renklerde flama ve bileklik, 6 adet örgütsel içerikli kitap, 2 adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği, kart okuyucu ve el dürbünü ele geçirildi.