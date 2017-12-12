Edinilen bilgilere göre, Siirt İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Batman merkezli Siirt ve Kurtalan ilçesi ile bazı köylerdeki toplam 25 adrese, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. 13 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, 12 adet cep telefonu, 11 adet sim kart, 4 adet hafıza kartı, 2 adet dizüstü bilgisayar, bir adet tablet, 13 adet CD, 7 adet flash bellek, 4 adet bölücü terör örgütünü simgeleye renklerde flama ve bileklik, 6 adet örgütsel içerikli kitap, 2 adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği, kart okuyucu ve el dürbünü ele geçirildi.
Siirt’te 25 adrese terör operasyonu: 13 gözaltı
12.12.2017 - 16:57 | Son Güncelleme: 12.12.2017 - 16:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Batman merkezli Siirt ve Kurtalan ilçe merkezi ile köylerinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 25 adrese yapılan operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı, çeşitli örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
Etiketler : Batman,
526872 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/526872.aspx
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