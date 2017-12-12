İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma, örgüt içi haberleşme programı Bylock kullanma, örgüte finansal destek sağlama, örgüt adına faaliyet yürütmekte iken KHK ile kapatılan derneklerde yöneticilik yapma suçlarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde yapılan operasyonla 20 şüpheli yakalandığı bildirildi. Adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 2’si tutuklandığı, 18’nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.
Gözaltına alınan 20 FETÖ şüphelisinden 2’si tutuklandı
12.12.2017 - 17:43 | Son Güncelleme: 12.12.2017 - 17:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sürdürülen operasyonlar sonucu yakalanan 20 şahsın adliyeye sevk edilmesi sonucu 2 şahıs tutuklanırken 18 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler : FETÖ,
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