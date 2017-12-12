Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma, örgüt içi haberleşme programı Bylock kullanma, örgüte finansal destek sağlama, örgüt adına faaliyet yürütmekte iken KHK ile kapatılan derneklerde yöneticilik yapma suçlarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde yapılan operasyonla 20 şüpheli yakalandığı bildirildi. Adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 2’si tutuklandığı, 18’nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.