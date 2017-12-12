Aydın merkezli 17 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün  (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik  operasyonda aralarında muvazzaf asker ve mahrem imamların da bulunduğu 22 şüpheli  gözaltına alındı. 

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanması  soruşturması kapsamında 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
 
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi  ekiplerince Aydın merkezli Antalya, Ankara, Ağrı, Çankırı, Sinop, Muş, Hakkari,  Mersin, İzmir, Erzurum, Çanakkale, Sakarya, Tokat, Trabzon, Kütahya ve Van'da  aralarında albay, yarbay gibi üst rütbeliler ve mahrem imamların da bulunduğu 22  zanlı gözaltına alındı.
 
Şüphelilerin adreslerdeki aramalarda bazı dijital materyallere el  konuldu.
 
Gözaltına alınan bir mahrem imam ve astsubayın, FETÖ'nün 15 Temmuz  darbe girişiminden 3 gün önce örgütün sözde "hava kuvvetleri imamı" firari Adil  Öksüz ile Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde görüştükleri öğrenildi.