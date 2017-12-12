Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İBB Başkanı Mevlût Uysal, açılış haberini Twitter'dan duyurdu. Uysal; "İstanbul, teknoloji harikası, sürücüsüz metroya kavuşuyor. Üsküdar-Ümraniye Metro Hattı'nı, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 15 Aralık Cuma günü, saat 15:00'de hizmete alıyoruz. Gelin bu sevinci hep birlikte yaşayalım..." paylaşımını yaptı.

Üç ilçeden geçecek metro hattında Üsküdar, Fıstıkağacı, Bağlarbaşı, Altunizade, Kısıklı, Libadiye, Çarşı, Ümraniye, İnkılap Mahallesi, Çakmak, Ihlamurkuyu, Altınşehir, Lise, Dudullu, Toplu Konutlar, Çekmeköy ve Sancaktepe istasyonlarının aralarında yer aldığı 16 istasyon yer alacak.



SAATTE 64 BİN 800 YOLCU



21 adet 6'lı dizili 126 vagon hizmet verecek. Her bir dizide maksimum 1620 yolcu taşınabilecek. Maksimum yolcu kapasitesi saatte 64.800 yolcu/saat/yön olacak.



Trenin maksimum hızı 80km/saat olacak. İlk istasyon ve son istasyon arası ortalama seyahat süresi 24 dakika olacak.



90 SANİYEDE BİR SEFER



İstasyonlarda durma süresi 20 saniye olacak. 90 saniyede bir sefer düzenlenecek.

BÖLGE DEĞERLENECEK

Yapılan bu dev projenin ardından bölgenin değerleneceği, ev kiralarının artacağı konuşuluyor.