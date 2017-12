Türkiye Gazetesi

Suriye'deki toprakları, terör örgütü PYD/PKK tarafından işgal edilen Suriyeli Aşiretler ve Kabileler Yüksek Meclisinin İstanbul'da 3 gün süren birinci kurultayı sona erdi.



Kurultayın ardından yayımlanan sonuç bildirisinde, Suriye halkının geleceğini ilgilendiren Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Suriye ile ilgili kararlarının yerine getirilmesi, geçici yönetim, Esad rejimi ve terörle mücadele, sığınmacıların ve evlerinden edilenlerin yeniden evlerine dönmesi ve Suriye'nin bütünlüğü konuları ele alındı.

Suriye krizine ilişkin BMGK'nin 2118 ve 2254 sayılı kararlarının uygulanması çağrısı yapılan bildiride, katılımcılar tam yetkili geçiş yönetiminin kurulmasını öngören siyasi çözüme bağlı kalınmasını istedi.



- Terör örgütleriyle mücadele



Suriye topraklarının büyük bir kısmını işgal eden terör örgütleriyle mücadele konusuna yer verilen bildiride, "Katılımcılar, başta katil Esad rejimi, DEAŞ, PKK, PYD ve bütün kolları ile rejimin ülkeye Suriye halkını öldürmek için getirttiği Hizbullah, İran, Irak ve yabancı Şii gruplar gibi bütün terör şekillerine karşı olduklarını bildirdiler." ifadelerine yer verildi.



Bildiride, Suriyeli aşiret ve kabile mensuplarının, Esad rejimi ve terör örgütleriyle mücadelede her türlü çabayı gösterecekleri belirtildi.



Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması çağrısında bulunulan bildiride, ülkede her türlü etnik, ırk ve mezhep çatışmalarına karşı olunduğunun altı çizildi.



- Sığınmacıların evlerine dönmesi



Bildiride, Esad rejimi ve terör örgütü PYD'nin nüfus değiştirme politikaları yüzünden yerinden edilenlerin evlerine dönmeleri gerektiği vurgulandı.



Terör örgüt DEAŞ'ın kontrolündeki bölgelerden kaçtıktan sonra, PYD/PKK'nın sığınmacı kamplarında zorla alıkoyulan sivillerin durumuna değinilen bildiride, "ölüm kampları" olarak nitelendirilen örgütün kamplarındaki sivillerin tehlike altında oldukları vurgulanarak BM'nin bu kamplardaki durumlara bir an önce müdahale etmesi istendi.



- Esad ile mücadele



Esad rejimiyle mücadele edileceğine vurgu yapılan bildiride, Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) ve Müzakere Yüksek Komitesine (MYK) destek verileceği kaydedildi.



Suriye'nin farklı bölgelerinden gelen ve yaklaşık 60 aşiret ve kabile üyesinden oluşan Suriyeli Aşiretler ve Kabileler Yüksek Meclisi, bu yılın başlarında Şanlıurfa'da kurulmuştu.