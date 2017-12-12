Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, aralarında emniyetin mahrem imamı olduğu tespit edilen şahsın da bulunduğu ‘ByLock’ kullanıcısı 9 şüpheli bugün Giresun Adliyesine sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 9 şüphelilerden 3’ü çıkartıldıkları mahkemece tutuklanırken 5’i adli kontrol şartı ile 1’i ise savcılık kararı ile serbest bırakıldı.