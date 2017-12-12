Edinilen bilgilere göre, aralarında emniyetin mahrem imamı olduğu tespit edilen şahsın da bulunduğu ‘ByLock’ kullanıcısı 9 şüpheli bugün Giresun Adliyesine sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 9 şüphelilerden 3’ü çıkartıldıkları mahkemece tutuklanırken 5’i adli kontrol şartı ile 1’i ise savcılık kararı ile serbest bırakıldı.
Giresun’da FETÖ/PDY operasyonu: 3 tutuklu
12.12.2017 - 22:17 | Son Güncelleme: 12.12.2017 - 22:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Giresun merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden 3’ü tutuklandı.
Etiketler : Giresun,FETÖ/PDY operasyon,
526919 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/526919.aspx
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