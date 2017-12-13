Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Almaşar, Cumhuriyet ve Uğurcuk mahallelerinde bazı adreslere operasyon düzenledi. Ekipler, adreslerde yaptığı aramada 2 uzun namlulu silah, 3 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 157 mermi ele geçirdi. Olayla ilgili A.K, S.K, Ö.K, S.E. ve M.A.T. gözaltına alındı.