Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Almaşar, Cumhuriyet ve Uğurcuk mahallelerinde bazı adreslere operasyon düzenledi. Ekipler, adreslerde yaptığı aramada 2 uzun namlulu silah, 3 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 157 mermi ele geçirdi. Olayla ilgili A.K, S.K, Ö.K, S.E. ve M.A.T. gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı
13.12.2017 - 01:38 | Son Güncelleme: 13.12.2017 - 01:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde düzenlenen operasyonda, silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : şanlıurfa,silah kaçakçılığı,
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