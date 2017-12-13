Kayseri'de sahte evraklarla emeklilik vadeden ve devleti milyonlarca lira zarar uğratan dolandırıcılara yönelik operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "kamu kurumu dolandırıcılığı" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından  devleti yaklaşık 10 milyon lira zarara uğratarak usulsüz ve sahte evraklarla  emekli olanlar ile bu kişilere maddi menfaat karşılığında aracılık eden  şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Bu çerçevede çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda 22 zanlı  yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından  adliyeye sevk edildi.