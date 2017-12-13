Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İslam dünyasının farklı coğrafyalarda sıkıntı yaşadığı bugünlerde Türk vatandaşlarının sevgi ve şefkatle doldurduğu yardım kolileri, mazlum ve mağdur insanlara ırk, dil, din ayrımı gözetilmeden ulaştırılıyor.

Türkiye, deprem, doğal afet, iç savaş, ekonomik sıkıntılar, siyasi çekişmeler, hastalık, kuraklık gibi çeşitli olumsuzlukların yaşanmasına bağlı ortaya çıkan insani yardımlarda tüm dünyada adından söz ettiriyor.

Son yıllarda başta Suriyeli mülteciler olmak üzere Yemen, Arakan, Somali, Bangladeş gibi pek çok İslam ülkesinde de insani yardımlarla anılan Türkiye, İsrail'in işgali altındaki Filistin'e de ambargolara rağmen nakdi ve ayni yardımlarını sürdürüyor.

Filistin'de yüzlerce yıl barış ve adaletin sembolü olan Türkiye, Başbakanlık Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Tük İşbirliği Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) başta olmak üzere Türk Kızılayı, Türkiye Diyanet Vakfı, İHH İnsani Yardım Vakfı gibi pek çok yardım kuruluşu ve sivil toplum örgütleri eliyle ihtiyaç sahibi Filistinlilerin yanında duruyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre Türkiye, Filistin'e son dört yılda kamu kurumları ve yardım kuruluşları eliyle yaklaşık 324 milyon dolar yardım ulaştırdı. 2013'ten itibaren tüm kamu kurumları eliyle Filistin'e yapılan yardım ise 243 milyon doları buldu. Bu kapsamda AFAD aracılığıyla Filistin'e yapılan insani yardımlar kapsamında yaklaşık 34 milyon dolar harcandı.

TİKA'nın verilerine göre 2013'te Filistin'e 69,5 milyon dolar, 2014'te 66 milyon dolar, 2015'te 30 milyon dolar, 2016'da ise 43,5 milyon dolar yardım kamu kurumları eliyle ulaştırıldı.

Bazı sivil toplum kuruluşlarının yardımlarının da eklenmesiyle miktarın çok daha yüksek gerçekleşeceği belirtiliyor.

Gazze'deki en etkin yardım kuruluşu Türk Kızılayı

Filistin halkına 2006'dan bu yana insani yardım yapan, Kudüs ile Gazze'de daimi ofisi bulunan Türk Kızılayı, özellikle Gazze'deki en etkin yardım kuruluşu olarak dikkati çekiyor.

Savaştan etkilenen çocuk, kadın ve yaşlılar başta olmak üzere 41 kilometre uzunluğundaki Gazze Şeridi'nde tüm ihtiyaç sahiplerine merhamet elini uzatan Türk Kızılayı, Filistinlilerin refahını artırmak için de projeler geliştiriyor.

Türk Kızılayı, AFAD ve TİKA tarafından organize edilen yardım faaliyetlerinde de etkin görev üstlenirken, savaş sonrası yaşanan mağduriyetlerde de yardımlarıyla Filistinlilerin yanında oldu.

Diyanet Vakfı, 1995'ten bu yana Filistinlilerin yanında

Türkiye Diyanet Vakfı ise yardımlarıyla 1995'ten bu yana Filistinlilerin yanında yer alıyor.

İnsani yardımlar başta olmak üzere, camilerin yapımı ve restore edilmesi, doğal afet, eğitim, barınma gibi konularda Filistinlilere Türk halkının yardımlarını ulaştıran Türkiye Diyanet Vakfı, 2013'ten bu yana Filistin halkına yaklaşık 10 milyon dolar yardımda bulundu.

İHH'nin Filistin yardımları

Filistin'de yardımlarıyla yetimler başta olmak üzere savaş mağduru pek çok Filistinlinin yanında olan İHH, eğitim, sağlık, gıda, barınma, ilaç ve yakıt gibi çeşitli başlıklarda düzenlenen kampanyalarla yaklaşık 25 milyon dolar yardım gerçekleştirdi.

Ayrıca 2015-2017 yıllarında gerçekleştirilen yetim programı kapsamında da 12 milyon dolarlık projeyle Filistinli yetimlerin ihtiyaçları karşılandı.

Sadakataşı Derneğinin faaliyetleri

Sadakataşı Derneği de Türk vatandaşlarının yardımlarını çeşitli kalemlerde Filistin halkıyla buluşturdu.

Filistin'in çeşitli şehirlerinde son yıllarda sosyal, sağlık, eğitim, giyim, barınma ve yiyecek gibi ihtiyaçların giderilmesinde önemli rol üstlenen Sadakataşı Derneği, bayramlıklarla da çocukların yüzünü güldürdü.

Kurban eti dağıtımı, sağlık desteği, iftar organizasyonları, gıda kumanyası dağıtımı, eğitim desteği gibi çeşitli kampanyalarla Filistinlilere Türk halkının yardımlarını ulaştıran Sadakataşı Derneği, son 4 yılda Filistin'de yaklaşık 7 milyon dolarlık yardım gerçekleştirdi. Ayrıca dernek eliyle Filistinli mülteciler için Lübnan'da 1,5 milyon lira harcanarak El Aksa Anaokulu açıldı.

Hayrat Yardım'ın Gazze faaliyetleri

Hayrat İnsani Yardım Derneği, 2015'ten itibaren 30 yetime sponsor olarak başladığı Filistin'deki insani yardım faaliyetlerini gıda kolisi dağıtımı ve kurban hissesi organizasyonlarıyla sürdürdü.

Yetimlerin hamiliği, sofraların bereketlenmesi için bu ülkedeki faaliyetlerine devam eden dernek, yaklaşık 130 bin dolar insani yardımı Filistinlilerle buluşturdu.