Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymon McMaster küstah bir çıkış yaparak, Türkiye ve Katar'ın radikal ideolojilerin "yeni sponsorları" olduğunu öne sürmüştü. Konuya ilişkin açıklama yapan Dışişleri kaynakları, durumun temelsiz ve kabul edilemez olduğunu vurgulayarak ABD'nin terör örgütlerine yardımları keserek geleneksel müttefikliğe uygun bir şekilde Türkiye'nin terörle mücadelesine destek vermesi istende.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle;

"ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster’ın, bir düşünce kuruluşu tarafından dün (12 Aralık) Vaşington’da düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada ülkemizi ve hükûmetimizi hedef alan ifadelerde bulunduğu üzüntüyle öğrenilmiştir.

Ülkemizin terörizm ve radikalizmin her boyutuyla nasıl bir mücadele verdiğini en iyi bilmesi gereken bir makamda bulunan Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster’ın gerçeklikle bağlantısı olmayan iddiaları hayret verici, temelsiz ve kabul edilemez niteliktedir.

Dost ve müttefik olarak görmeye devam ettiğimiz ABD’nin ülkemize aynı yaklaşımı sergilemesini ve her ne sıfat altında olursa olsun YPG gibi terör örgütlerine desteği bırakarak, geleneksel müttefiklik ilişkilerimiz ve uluslararası meşruiyete uygun şekilde ülkemizin kararlılıkla sürdürdüğü terörizm ve radikalizmle mücadelesine daha somut ve etkin destek vermesini beklemekteyiz."