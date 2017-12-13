Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, kritik tesislerin, şehirlerin korunması, havadan gelecek tehditlerin bertaraf edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Balistik füze tehdidine karşı Türkiye'nin hava ve füze savunma sisteminin takviye edilmesi amacıyla NATO'dan talepte bulunulmuş, bu kapsamda, 2013'ten itibaren müttefik ülkeler tarafından Adana'da Patriot, Kahramanmaraş'ta SAMP-T hava savunma sistemi konuşlandırılmıştı.

Bu geçici çözümün, Türkiye'nin hava savunma ihtiyacının karşılanmasında yetersiz kaldığı değerlendirilerek, stratejik ihtiyaç olan ve başka bir ülkenin inisiyatifine bırakılamayacak kadar önem taşıyan hava savunma sisteminin üretilmesi ve geliştirilmesi için çalışma başlatıldı.

İlk olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) acil ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla Rusya'dan S400 hava savunma sistemi alımına ilişkin sözleşme imzalandı. Sözleşme kapsamında Rusya'dan bir adedi opsiyon olmak üzere iki adet S400 sistemi tedarik edilecek. Toplam maliyeti 2,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmesi öngörülen sistemin alımına ilişkin detayların kısa sürede netleşmesi bekleniyor.

Kritik tesislere S400'lü koruma

Sovyetler Birliği döneminde S300 füzelerinin üretilmesinden sonra geliştirilmeye başlayan S400 sistemi, 2007'de Rusya'nın silah envanterinde yer aldı. Önemli siyasi, ekonomik ve askerî hedefleri "yüksek etkili koruma" için tasarlanan bir sistem olarak tanımlanan S400 sistemi, 600 kilometre uzaklıktaki hedefi algılayıp hayalet uçak ve balistik füzeleri yok edebiliyor. S400 taburu, en az bir mobil operasyon komuta merkezi, 8 fırlatıcı ve 32 füzeden oluşuyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 11 Aralık'ta gerçekleştirdiği ziyarette de gündeme gelen S400 hava savunma sistemi alımıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlgili arkadaşlarımız gerekli çalışmayı yapmak suretiyle bu hafta içinde bir araya gelip bu işi de neticelendirecektir." dedi.

Türkiye, Fransa ve İtalya arasında iş birliği

Bir taraftan S400'lerin satın alınmasında sona gelinirken, diğer taraftan EUROSAM ile yine aynı fonksiyona sahip sistemlerin üretimi ve geliştirilmesi için iş birliği çalışması başlatıldı.

Hava ve füze savunma sistemi ihtiyacının orta ve uzun vadede, teknoloji transferi ve ortak üretimi de mümkün kılacak şekilde giderilmesine ilişkin Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile EUROSAM firmasının ortakları olan Fransa ve İtalya'nın savunma bakanları arasında 8 Kasım'da üçlü "Niyet Beyanı" imzalandı.

İş birliğinin ilk adımı olarak SAMP-T hava savunma sistemini temel alan bir sistemin EUROSAM Konsorsiyumu ile Türk firmalarınca analizinin yapılması ve üç ülkenin ortak ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik çalışmalara başlanması hedefleniyor.

Bu kapsamda ayrıca askerî elektronik sistemler, yazılım ile simülasyon sistemleriyle muhabere teçhizatı dahil, hava ve füze savunma sistemlerinin ortak üretiminde iş birliğinin güçlendirilmesinin yanı sıra teknolojik iş birliği dahil savunma sanayi alanındaki ilişkilerin geliştirilmesinin desteklenmesi hedefleniyor.

Tehditlere karşı güvenlik kalkanı

Hava savunma sistemine ilişkin her türlü alternatif değerlendirilirken, ABD'den Patriot füze sistemi alımına ilişkin görüşmeler de sürdürülüyor.

Uçaklar, taktik balistik füzeler, cruise füzeleri ve insansız hava araçlarını vuracak şekilde tasarlanan Patriot füze sisteminde ayrı ayrı ateşlenebilen füze bataryaları bulunuyor. Patriot füzeleri, konuşlandırıldıkları bölgedeki radarlarla füze tehditlerini tespit ederek, hedefine ulaşmadan havada imha etmeye yarayan güvenlik kalkanı oluşturuyor.

Savunmaya yerli takviye

Farklı ülkelerden hava savunma sistemi alımıyla ilgili görüşmelerin yanı sıra uzun menzilli hava savunma sisteminin milli imkanlarla tasarlanıp üretilmesine ilişkin çalışmalar da devam ediyor.

Uzun menzilli karadan karaya silah sistemi olan BORA füzesi ile ülkenin dış tehditlere karşı korunmasında büyük önem taşıyan KASIRGA, HİSAR ve KORKUT projelerine ilişkin çalışmalara hız verildi.

Bora füzesinin teslimat testi, Sinop'ta 11 Mayıs'ta başarıyla gerçekleştirildi.

Envanterde yer alan Kasırga füzesine, K+ Projesi ile güdüm ve pod kabiliyeti eklendi ve menzili 120 kilometreye çıkarıldı.

Türkiye'nin dış tehditlere karşı korunmasında büyük önem taşıyan hava savunma sistemleri kapsamında dışa bağımlılığı azaltmak adına başlatılan HİSAR ve KORKUT projeleri ile alçak ve orta irtifada hava savunma imkanlarının millileştirilmesi hedefleniyor.