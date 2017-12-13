Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi için İstanbul'da bulunan Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir ile Mabeyn Köşkü'nde bir araya geldi. İki lider arasındaki görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.
Erdoğan, Sudan Devlet Başkanı ile bir araya geldi
13.12.2017 - 21:24 | Son Güncelleme: 13.12.2017 - 21:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir ile bir araya geldi.
Etiketler : erdoğan,Ömer El Beşir,
527247 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/527247.aspx
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