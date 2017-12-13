Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi için İstanbul'da bulunan Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir ile Mabeyn Köşkü'nde bir araya geldi. İki lider arasındaki görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.