Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya merkezli olarak yurt genelinde 34 ilde yürütülen FETÖ/PDY askeri mahrem yapılanması soruşturması kapsamındaki, yakalama kararı çıkarılan 70 kişi arasında yer alan Yalvaç Askerlik Şube Başkanı Z.K.T. gözaltına alındı. Makamında gözaltına alındığı öğrenilen Z.K.T.'nin, evinde de arama yapıldı. Z.K.T.'nin ilçedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından operasyonun merkezi olan Konya'ya sevk edildiği belirtildi.