Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekât Daire Başkanlığı tarafından alımı yapılarak İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen ve 'Kirpi' adı verilen mayına karşı korumalı 10 personel taşıyıcı zırhlı araç düzenlenen törenle hizmete sunuldu.
Özel Harekât Şube Müdürlüğü önünde düzenlenen programda Vali Cüneyit Orhan Toprak, bölücü terör örgütüne karşı büyük bir mücadele veren özel harekât polisleri ile tek tek tokalaşarak, araçların hayırlı olmasını diledi.
Terörle mücadelede kullanılacak zırhlı araçlar, kurban kesilip duaların edilmesinin ardından hizmete sunuldu.
Programa, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve Özel Harekât Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları katıldı.