Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aralarında milletvekillerinin de olduğu yüzlerce kişi, başkentteki ABD Büyükelçiliği önünde toplanarak Kudüs kararını protesto etti.

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "ABD Büyükelçiliğini istemiyoruz", "Kudüs özgürleşene dek öfke sürecek" şeklinde slogan attı.

Gösteriye katılan Moritanya Milletvekili Hamdi Vild İbrahim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'nin kararından vazgeçene kadar Arap ülkelerinin başkentlerinde "öfke" gösterilerinin sürmesi gerektiğini belirterek, "Moritanya halkı ABD vazgeçene dek eylemlerine devam edecek." dedi.

Vild İbrahim, halkın, ABD Büyükelçisinin Novakşot'tan kovulmasını talep ettiğini dile getirdi.

ABD Başkanı Trump, 6 Aralık'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı.