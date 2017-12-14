Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Işık, TBMM Genel Kurulunda görüşülen, kendisine bağlı kurumların 2018 yılı bütçeleri üzerinde hükümet adına söz aldı.

"Maziye de istikbale de ihanettir"

Türk Tarih Kurumunun çalışmalarına değinen Işık, "Türk Tarih Kurumumuzun düzenlediği '100. Yılında Kudüs Sergisi' vesilesiyle bugün bir kez daha ABD’nin uluslararası hukuk ve BM kararlarının ihlali anlamına gelen bu kararını şiddetle reddediyor, yok sayıyoruz. Kudüs, ilk kıblemizdir. Kudüs, miracın kapısıdır. Kudüs taştan, topraktan yapılmış bir şehir değil ruhları aydınlatan bir meşale, insanlığa yol gösteren bir fenerdir. Kudüs, bütün insanlığın şehridir. Üç semavi dinin ortak kutsal mekanıdır." diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Işık, CHP'li bir milletvekilinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Başbakanlığı döneminde verilen "nişandan" bahsettiğini ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye de AK Parti de Yahudilere düşman değildir, Yahudi aleyhtarlığı ya da antisemitizm yoktur. Bu milletin birer ferdi olan bizler nasıl 1492'de Yahudiler İspanya'dan çıkarıldığı zaman onlara kucak açtıysak, bugün de insan olarak Yahudilerin haklarını savunmak durumundayız. Bizim karşı olduğumuz İsrail'in zulmüdür, Filistinlilere yaptığı kabul edilemez, kötü muamele, işkence ve zulümdür. Arada önemli bir fark var. Bu farkı kavrayamazsak verdiğimiz mücadelenin anlamı tam olarak bilinemez.

Kudüs’e asırlarca hizmet etmiş bir milletin evladı olarak, tarihi tecrübelerimize dayanarak söylüyorum ki Kudüs’ü İsrail’in başkenti merkezi haline getirme teşebbüsü, maziye de istikbale de ihanettir."

Türk Tarih Kurumunun; Kültepe Kazısı, Ortaköy-Şapinuva Kazıları ve Zeugma Kazılarını desteklediğini bildiren Işık, gelecek yıl da 35 kazı ve yüzey araştırmasına destek verilmesinin planlandığını söyledi.

Fikri Işık, ifade ve haber alma özgürlüğünün kullanılmasında hayati bir işleve sahip olan medyanın, demokratik sistemin ve milli güvenliğin vazgeçilmez unsurlarından olduğuna işaret etti.

"Medyanın önemini 15 Temmuz'da bir kez daha gördük"

Medyanın önemini 15 Temmuz’da bir kez daha gördüklerinin ve idrak ettiklerinin altını çizen Işık, "15 Temmuz gecesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hain darbe girişiminin halkımızla birlikte püskürtülmesinde, demokrasi ve millet iradesinden yana tavır koyan medyamız; toplumun doğru ve hızlı haber almasını sağlayarak, önemli bir pay sahibi olmuştur. Bu vesileyle bütün medya kuruluşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Fikri Işık, bugün itibarıyla kablolu yayın, uydu yayın lisans tipinde ve karasal ortamda toplam bin 751 radyo ve televizyon yayını yapıldığını aktardı.

Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütleriyle iltisaklı, ilişkili ve terör örgütlerine destek veren 51 medya hizmet sağlayıcı kuruluşa ait 33 radyo ve 33 televizyonun kapatıldığı bilgisini veren Işık, yabancı uydulardan Türkiye’ye yönelik bölücü yayınlarla mücadeleye de devam edildiğini kaydetti.

Başbakan Yardımcısı Işık, "İktidara yakın olduğu iddia edilen televizyon kanalına ceza verilmediği" iddiasının tamamen gerçek dışı olduğunu söyledi. Söz konusu televizyon kanalları da dahil bir çok televizyon kanalına ihlal kapsamında cezalar uygulandığını belirten Işık, "Bu konuda ikircikli tavrımız yoktur. Bu konuda RTÜK özerk bir kurumdur, kararları mümkün olduğu kadar mutabakatla almaktadırlar." dedi.

Başbakan yardımcıları Fikri Işık ve Hakan Çavuşoğlu, TBMM Genel Kurulunda, kendilerine bağlı kuruluşların 2018 yılı bütçelerinin görüşmeleri sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Fikri Işık, çift haneli rakama yükselen enflasyonun, en kısa sürede makul oranlara çekilmesiyle ilgili yoğun çalışmaların meyvesini vereceğini vurguladı.

Dünyada, 2008'de yaşanan krizden sonra, toplumda gelir dağılımı adaletsizliğinin artmadığı nadir ülkelerden birinin de Türkiye olduğuna dikkati çeken Işık, Gini endeksinin, 2002 yılından beri sürekli pozitif yönde, gelir dağılımı adaletsizliğinin azalması yönünde özellikle işaretler verdiğini dile getirdi. Işık, "Bu noktada AK Parti iktidarı çok hassastır, bu hassasiyetimizi de sonuna kadar sürdüreceğiz." diye konuştu.

Işık, başka bir soru üzerine, taşeron işçilerin sorunlarını çözecek düzenleme ile ilgili çalışmalarda sona gelindiğini açıkladı.

Türkiye'nin, tarımda ithalat yaptığını, ama ithalattan çok daha fazla da ihracat yaptığını belirten Işık, belli ürünlerin ithal edildiğini, işlendiğini ve ihraç edildiğini aktardı. Işık, "Şimdi, o ithal ettiği ürünleri sanki Türkiye'de kullanılıyor gibi, Türkiye'nin aslında buna ihtiyacı var da Türkiye bunları kendi ihtiyacı için kullanıyor gibi bakarsanız yanılırsınız. Türkiye Rusya'dan buğdayı alır, işler ve bütün dünyaya satar. Yağlı tohumu alır, işler, satar. Bu konuda çift taraflı bakmanızı tavsiye ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Cazibe Merkezleri Programı'nın çok yakında revize edilmiş olarak yürürlüğe gireceğini dile getiren Işık, "Önümüzdeki ilk kanun hükmünde kararnamede bazı düzenlemeler var. O düzenlemeler yapılır yapılmaz Cazibe Merkezleri Programı, Genel Teşvik Programı'nın içerisinde güçlendirilmiş olarak hayata geçecek." dedi.

Şu anda televizyonlarda evlendirme programının bulunmadığını aktaran Işık, şunları söyledi:

"RTÜK bu konuda çok ciddi, kararlı bir duruş sergiledi ve bunun sonucunda şu anda evlendirme programı yok, diğer programlarla ilgili de yakın takip sürüyor. Sadece internet ortamında, internet televizyonlarında bu evlilik programlarının sürdürüldüğüne dair bir bilgi var, onunla ilgili de hukuki bir boşluk var, onun üzerinde de çalışmayı yapıyoruz."

Yerel medyaya destek verdiklerini vurgulayan Işık, yüzde 3 olan reklam gelirinin payını yüzde 1,5'e düşürdüklerini, TÜRKSAT'ın da yerel televizyonların uydu kirasıyla ilgili bir teknik çalışma yaptığını aktardı.

Ömer Halisdemir'in memleketi Bor'la Çukurkuyu arasına bir askeri birliğin kurulmasıyla ilgili daha önce söz verdiklerini hatırlatan Işık, bu konunun takip edildiğini belirtti.

"Vakıflar Genel Müdürlüğünün, Kuveyt Türk'te yüzde 18,40 oranında bir hissesi var"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu da "2016-2018 dönemi için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne taahhüt edilen yardım tutarı 3,5 milyar lira, an itibarıyla aktarılan yardım tutarı 1,7 milyar lira." açıklamasında bulundu.

Kuveyt Türk'te, Vakıflar Genel Müdürlüğünün yüzde 18,40 oranında bir hissesinin bulunduğunu aktaran Çavuşoğlu, "Ortak oraya yani ve bu nedenle, sembolik de olsa küçük bir kısmını Kuveyt Türk'te, Vakıflar Genel Müdürlüğü bu hissesinde mütevellit olarak değerlendirmek arzusunda. Diğer mevduatından tutun da gelirlerini, parasını kamu bankalarında değerlendiriyor." açıklamasında bulundu.

Yerel medyanın ayakta kalmasını sağlayan en önemli gelirin ilan gelirleri olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, Basın İlan Kurumunun, desteğini sürdürmeye bundan sonraki süreçte de devam edeceğini söyledi.

Konuşmaların ardından, Hazine Müsteşarlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Kişisel Verileri Koruma Kurumunun, 2018 yılı bütçeleri kabul edildi.

TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, saat 11'de toplanmak üzere birleşimi kapattı.