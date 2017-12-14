Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 80,63 puan (yüzde 0,33) artışla 24.585,43 puana yükselerek üst üste dört gün rekorla kapandı. Nasdaq Teknoloji Endeksi de 13,48 puan (yüzde 0,20) primle 6.875,80 puana yükseldi. Öte yandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 1,26 puan (yüzde 0,05) kayıpla 2.662,85 puana geriledi.

Endekslerin yönü üzerinde Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesinden (FOMC) çıkan kararlar etkili oldu. Fed üyeleri, yılın son toplantısında faiz oranını yüzde 1,25 - 1,50 aralığına yükseltme kararını 2'ye karşı 7 oyla aldı.

FOMC'nin 2018 ve 2019 yıllarına yönelik medyan faiz oranı beklentileri ise sırasıyla yüzde 2,1 ve yüzde 2,7'de sabit tutuldu Bu oranlar, bankanın gelecek iki yılda 25 baz puanlık üçer faiz artışı yapmayı planladığına işaret etti.

ABD doları, Fed'in gelecek yılki faiz artış beklentisini üçte tutmasıyla başlıca rakipleri karşısında değer kaybetti.