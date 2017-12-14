Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Şirinevler Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde bir kahvehanede, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi ile Mithat Filiz (43) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine kavga ettiği kişi, Filiz'e yanında bulunan silahıyla yakın mesafeden üç el ateş etti. Şüpheli daha sonra olay yerinden kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince İzmit'teki özel bir hastaneye kaldırılan ve ameliyata alınan Mithat Filiz'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay yerine güvenlik şeridi çekerek delil toplayan polis ekipleri ise şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.