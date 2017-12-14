Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, 23.30 sıralarında Dudullu Organize Sanayi Sitesi içerisinde ki mobilya fabrikasında meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Fabrikanın gece vardiyasında çalışanların da olması üzerine tedbir amaçlı 112 ekipleri sevk edildi. Yandın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat çalışması sonucu söndürüldü Yangında yaralanan olmaması ile birlikte fabrikanın çatısı kül oldu.



Yangın anını cep telefonu kamerası ile kaydeden vinç operatörlüğü yapan Ercan Ergin “Biz sesler duyduk, dışarı çıktık baktık çatıda büyük bir alev var. İçeride gece vardiyasında çalışanlara seslendik duymadılar, camı kırdık oradan çıkarttık. Daha sonra itfaiyeyi aradık geldi ve müdahale etti” şeklinde konuştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.