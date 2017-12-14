Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke - Cerablus

Fırat Kalkanı Operasyonu ile özgürlüğüne kavuşan Cerablus’ta aradan geçen 15 ayda birçok şey değişti. Öyle ki, sınır komşusu Gaziantep ile Cerablus arasında ayrım yapmak neredeyse imkânsız. Cerabluslular terör örgütlerinden arındırılan topraklarına tekrar dönerken giyim mağazalarından lokantalara, pastaneden oto yıkamaya kadar birçok işletme faal durumda.

MECLİS-İ MAHALLÎ KURULDU

Cerablus’un özgürleştirilmesi ile bölgede önemli bir ticari hareketlilik de gözleniyor.

Cerablus’ta hayat bütün hızıyla normalleşirken şehirde temsilcilerini yerel halkın seçtiği belediye ve kaymakamlık görevlerini yapan Meclis-i Mahallî adında Yerel Meclis kuruldu. 17 kişilik Meclis, bölgenin sosyolojik yapısı dikkate alınarak Arap, Türkmen ve Kürtlerden oluşturuldu. Mali, sağlık ve eğitim gibi çeşitli alanlarda ofisler oluşturan Meclis’te her türlü hizmet veriliyor.

HUZURA KAVUŞTUK

Terör örgütü DEAŞ öncesi ve sonrası durumu değerlendiren Cerablus Meclis-i Mahallî Belediye Başkanı Abib Halil, Fırat Kalkanı Harekâtı’yla huzura kavuştuklarını söyledi.

POLİS TEŞKİLATI GÖREVDE

Abib Halil şöyle konuştu: “DEAŞ zamanında Cerablus kapkaranlık bir bölgeydi. Güvenlik ve eğitim yoktu, çok kötü durumdaydık. Fırat Kalkanı’ndan sonra ise Türkiye sağ olsun bir hastane ve polis teşkilatı kuruldu. Yerel güçlerden oluşan polis teşkilatı güvenlik açısından çok büyük katkı yaptı. Bölgedeki bütün okullar şu anda faaliyet gösteriyor. Problemlerimiz yavaş yavaş çözülüyor.’’

DEAŞ’ın bölgeye girmesiyle 2 bine düşen Cerablus’un nüfusu köylere birlikte 150 bini buldu. Bölgeye her gün en az 300 kişinin geldiği belirtiliyor. Terör örgütü DEAŞ’ın hâkim olduğu dönemde Cerablus’ta eğitim tamamen durma noktasına gelirken Fırat Kalkanı Operasyonu ile normalleşme sürecine giren bölgede yeni okullar açıldı. Önceden 7-8 tane okul olan Cerablus’ta şu anda 100 okul faaliyet gösteriyor. İlk ve orta üretim olmak üzere yaklaşık 30 bin öğrenci okula gidiyor.

HASTANE FAALİYETTE

Cerablus Hastanesi Başhekim Yardımcısı Mahmut Toprak, ameliyattan doğuma kadar birçok alanda 250 personelle hizmet verdiklerini söyledi. Cerablusluların, Türkiye’ye teşekkürlerinin bir ifadesi olarak hastanenin birçok noktasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarını astıkları görüldü.