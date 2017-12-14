Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bolu Belediyesi tarafından Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan 2012 yılında 29 yıllığına kiralanan Gölcük Tabiat Parkı, 22 yıllığına özel işletmeye verilecek. İhalenin 19 Aralık günü yapılacağı belirtilirken, ihaleyi kazanan şirketin park sınırları içinde belirlenen alana, dağ köşkü ve 25 bungalov yapacağı kaydedildi. Ayrıca park içinde bulunan Gölcük Göl Gazinosu da ihale kapsamında yer alacak ve 1 yıl içinde yeni işletmeciye geçecek. Göl kenarında bulunan restoran da yıkılıp, yerine 19 odalı butik otel yapılacak. Dağ köşkü ve bungalovlar için 16 aylık inşaat süresi öngörülürken, gölün çevresi tamamen rekreasyon alanı olarak düzenlenecek. Proje kapsamında Gölcük çevresiyle ormanın içine 5’er kilometrelik patikalar yapılacak ve göl çevresinde mangal yakılmasına izin verilmeyecek. Mangal yakmak için Gölcük’e 200 metre uzaklıkta yapımı süren yeni piknik alanı kullanılacak. Ayrıca Gölcük ile bağlı olduğu Karacasu beldesi arasında 1,5 kilometre uzunluğunda dağ kızağı ve 3 kilometrelik teleferik hattı kurulacak. Bolu Belediye Başkanı Alâaddin Yılmaz, Bolu halkının doğasına sahip çıkan özelliğe sahip olduğunu belirterek “Ben, yanlış bir şey yapsam önümde Bolu halkı durur. Orman Bakanlığı, fazladan ağaç keserse onun önüne de Bolu insanı çıkar. Bolu’yu kimse katledemez” dedi. CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan ise Gölcük’ün yapılanmaya açılmasının doğa katliamına sebep olacağını savunarak, projeye karşı olduğunu söyledi.