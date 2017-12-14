Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin Kudüs’ü “İsrail’in başkenti” olarak tanıma kararına tepki gösteren İslam ülkelerinin liderleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çağrısıyla İstanbul’da bir araya geldi. 16’sı lider düzeyinde 48 ülke kararlı duruş gösterip Kudüs’e sahip çıktı; dünyaya tarihî mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın zirvedeki konuşmasında dile getirdiği “Tüm dünyayı Kudüs’ü Filistin’in işgal altındaki başkenti olarak tanımaya çağırma” önerisi, sonuç bildirisine de yansıdı. Nihai bildiriden önemli bölümler şöyle:

- Amerika Birleşik Devletleri Başkanı’nın Kudüs’ü işgalci güç İsrail’in sözde başkenti olarak tanıyan tek taraflı kararı en güçlü şekilde reddedilmiş ve kınanmıştır.

- Söz konusu karar hukuken hükümsüz ilan edilmiştir. Bu beyanın Filistin halkının tarihi, hukuki, doğal ve milli haklarına bir saldırı, bütün barış girişimlerine yönelik kasti bir baltalama, aşırılık ve terörizme ivme verecek bir tahrik unsuru ve uluslararası barış ve güvenliği hedef alan bir tehdit olarak görüldüğü belirtilmiştir.

- Kudüs-ü şerifin kanuni statüsünü değiştirmeyi amaçlayan söz konusu tehlikeli beyanın hükümsüz ve meşruiyetten uzak olduğu vurgulanmıştır.

- ABD Yönetimi’ni bu yasadışı beyanın geri çekilmemesinden doğacak tüm sonuçlardan bütünüyle sorumlu tutulduğu kaydedilmiştir.

- Söz konusu beyanın ABD Yönetimi’nin barış destekçisi rolünden çekilmesi olarak değerlendirildiği ve bunun tüm paydaşlar tarafından da anlaşıldığı belirtilmiştir. Bu beyan, İsrail’in Filistin’de sürdürdüğü sömürgecilik, yerleştirme, apartheid ve etnik temizlik siyasetinin teşvik edilmesi olarak görüldüğü kaydedilmiştir.

- Doğu Kudüs, Filistin Devleti’nin başkenti olarak ilan edilmiştir ve bütün devletler Filistin Devleti’ni ve Doğu Kudüs’ün onun işgal altındaki başkenti olduğunu tanımaya davet olunmuştur.

"BÜYÜKELÇİLİKLERİ TAŞIMAYIN"

- Bütün Devletlere BMGK’nın 1980 tarihli ve 478 sayılı kararını tam olarak uygulama çağrısında bulunulmuştur. Bu doğrultuda, bütün devletler; ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in sözde başkenti olarak tanıyan kararını desteklemekten imtina etmeye ve Diplomatik Misyonlarını Kudüs-ü şerife taşımamaya davet edilmiştir.

- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne çağrıda bulunularak, derhal sorumluluklarını üstlenmesi, Kudüs-ü şerif şehrinin kanuni statüsünü teyit etmesi, İsrail işgaline son vermesi, Filistin halkının korunma altına alınmasını sağlaması istenmiştir.

- BM Güvenlik Konseyinin harekete geçememesi hâlinde, İİT üyesi ülkelerin bu ağır ihlali BM Genel Kuruluna götürmeye hazır olduğu teyit edilmiştir.

- İslam Kalkınma Bankasından Filistin projelerine öncelik vererek ve bu doğrultuda özel ve esnek mekanizmalar ve usuller geliştirerek “Kalkınma için İslami Dayanışma Fonu” aracılığıyla Kudüs’ü Şerif ve diğer işgal altındaki topraklarda ekonomik ve sosyal kalkınma çabalarına destek olması talep edilmiştir.

650 GAZETECİ TAKİP ETTİ

- 16’sı lider düzeyinde 48 ülkeden temsilcinin katıldığı zirve kapsamında, ilk olarak Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı düzenlendi.

- İİT Olağanüstü Zirvesi kapsamında, liderler aile fotoğrafı çektirdi.

- Katılımcıların salona geçmesinin ardından Kur’ân-ı kerim okundu.

- Erdoğan’ın konuşmasını Al Jazeera English gibi dünya televizyonları canlı yayınla ekrana getirdi. Uluslararası haber ajansları ise birçok cümleyi ‘son dakika’ olarak abonelerine duyurdu.

- Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen zirveye, 650 civarında yerli ve yabancı basın mensubu akreditasyon yaptırdı. Zirveyi, Türkiye dışında 37 ülkeden yayın kuruluşu temsilcisi takip etti.

TRUMP'LA POZ VERENLER ZİRVEYE GELMEDİ

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve skandal Kudüs kararını veren ABD Başkanı Donald Trump, Uluslararası Radikal Düşünceyle Mücadele Merkezi açılışında dünya küresine birlikte ellerini koymuş ve bu fotoğraf dünya kamuoyunda ses getirmişti.

Bu küreye al koyan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, zirve davetini geri çevirdi. Alt düzey bir görevliyi dahi İstanbul’a göndermedi.

Geçtiğimiz günlerde İsrail’e “yanınızdayız” mesajını iletmek üzere resmi bir heyet gönderen Bahreyn Kralı İsa el-Halife de zirveye katılmadı.

Oysa İstanbul’daki toplantıya iştirak eden 48 ülkeden; Afganistan, Azerbaycan, Brunei, Endonezya, Filistin, Gine, İran, Katar, Kuveyt, Komorlar, Lübnan, Sudan, Ürdün ve Yemen Cumhurbaşkanı, Devlet Başkanı ya da Kral seviyesinde katıldı.

Toplantıya misafir ülke olarak Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da katıldı, Rusya bile zirveye katılımcı gönderdi...

İSRAİL’DEN DAVET!

Erdoğan’ın davetini geri çeviren Suudi Arabistan, aynı gün İsrail’den gelen davetle gündeme oturdu. Suudi Arabistan’ı ‘Arap dünyasının lideri’ olarak tanımlayan İsrail İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, Veliaht Prensi Muhammed bin Salman’ı ülkesine davet etti.

Suudi Arabistan’da yayın yapan online haber portalı Elaph’a konuşan Katz, Filistin ile aralarındaki barış süreci görüşmelerinde Riyad’ın ara buluculuk etmesini memnuniyetle karşılayacaklarını söyledi.

Nihayet dün bir açıklama yapan Suudi Arabistan Kralı Salman ise Filistinlilerin Doğu Kudüs’ü gelecekteki Filistin devletinin başkenti olarak tanıma hakkı olduğunu söyleyip iki taraflı oynamaya devam etti.

"TARAFSIZ KALMAK ZULME DESTEKTİR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti kabul etmesine ilişkin “Taraf olan bir ABD’nin artık İsrail ve Filistin arasında ara buluculuk yapması söz konusu olamaz. Ara buluculuk konusunun artık İİT’nin tüm yetkilileriyle görüşmek suretiyle kim olacağının görüşülmesi lazım” dedi.

İİT Olağanüstü Zirvesi’nde konuşan Erdoğan, Amerika’nın Kudüs kararıyla, işgal, abluka, şiddet ve cinayet suçlarının faili İsrail’i adeta ödüllendirdiğini belirterek şöyle konuştu:

“Bu ödülü veren tek başına da olsa şu anda Trump’tır. 16 nükleer başlığa sahip bir Amerika olabilirsiniz ama bunlar sizin güçlü olduğunuzu ifade etmez. Eğer haklıysanız güçlüsünüz. Sayın Trump, kendilerine bunu anlattığımız için rahat rahat konuşuyorum. Niye? Sadece Kuzey Suriye’ye 4 bin tırı aşkın silah nakledilmiştir.”

Teşkilat üyesi ülkelere bir Filistin haritası da gösteren Erdoğan, şöyle devam etti: “1947’den bu yana Filistin’de neler olduğu ortada. Bu, şunu gösteriyor: İsrail terör devletidir. ‘Erdoğan niye böyle söylüyorsun?’ Nasıl söylemeyeyim. 10 yaşında çocukları, o terörist askerler alıyor, gözaltına ve demir kafeslerin içine bunları yığıyorlar. 14 yaşında çocuklar, 20 kadar asker, polis neyse tarafından gözleri bağlanıyor ve 14 yaşında çocuk dipçikleniyor. Öbür tarafta bir yavru, kız çocuğu, annesi yavrusuna sarılıyor, o sırada anne dipçikle dövülüyor ve çocuk elinden alınıyor. Yani bu işgalci değil de bu terörist değil de nedir bunun izahı var mı? Bunu ispat etmek için ey Trump sana daha neyi anlatalım?

Ey Trump sen bu İsrail’in mi arkasında duruyorsun. Ben normal karşılamaya başladım. Savunur. Çünkü YPG’yi, PYD’yi DEAŞ’a karşı cepheye süren Trump bunu da yapar.

Şimdi İsrail topraklarının neredeyse tamamına yerleşmiş durumda. Onunla da doymuyorlar hepsini almak istiyorlar. Şu anda Trump Efendi bunu gayreti içinde. Neden? Çünkü evangelist ve siyonist mantığın ürünüdür bu.

Bu siyonist mantık Sultan Abdülhamit’e yaptıramadıklarını yapmanın gayreti içindeler. Trump’ın ilan ettiği bu kararın bizim indimizde kıymeti harbiyesi yoktur. Sivas’ta da söyledim, kendi çalar kendi oynar. Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Oranın sahipsiz olmadığını tüm dünyaya gösterdik.

Özellikle Avrupa’nın, İsrail’in bir taraftan yerleşimleri genişletirken, diğer taraftan Filistin devletini tanımayıp ‘Çünkü barışa mani oluruz’ söyleminin esiri olmaktan vazgeçmesi gerekiyor. İşgal eden ile işgal edilen arasında tarafsız kalmak zulme destek vermektir.

"ABD ARABULUCULUK VASFINI YİTİRDİ"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: ABD artık barış sürecinde ara bulucu olma vasfını yitirmiştir ve asla ilerde siyasi barış sürecinde ABD’nin de yer almasına müsaade etmeyeceğiz. ABD Başkanı Trump, Kudüs’ü İsrail’e kendi eyaletlerinden birini verirmiş gibi ve dünyadaki tek karar verici kendisiymiş gibi davranarak, hediye olarak vermek istiyor. Yanlış olan bu tek taraflı adım aynı zamanda radikal grupları tetikler. Uluslararası ülkelerin, İsrail devletini tanımalarını geri çekmeleri çağrısında bulunuyorum. Kudüs eskiden olduğu gibi ve gelecekte de olacağı gibi Filistin devletinin başkenti olacak.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: Siyonist rejimin tehditleri karşısında bölgedeki bazı ülkelerin ABD ile iş birliği hâlinde olduğunu görüyoruz. Eğer ses çıkarılmazsa siyonistler Filistin’i daimi olarak işgal eder. Kudüs’ü korumaya hazırız. Bu konuda hiçbir çekincemiz ve ön koşulumuz yoktur.

Ürdün Kralı 2. Abdullah: ABD’nin bu kararı çok tehlikeli. Kudüs’ün Arap Müslüman ve Hristiyan kimliğini değiştirmeye çalışmak, terörizmi ve aşırılığı destekler.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Bu karar, Filistin-İsrail sorununun adil çözümünü kötü etkileyebilir ve Ortadoğu’da tehlikeli sonuçlar doğurabilir. ABD, bu kararını yeniden gözden geçirmelidir.

İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed El Useymin: Kudüs, Filistin devletinin başkentidir ve 1967’den bu yana ayrılmaz parçasıdır. Filistin halkının başkenti Doğu Kudüs olan bir devlet kurma hakkı var.

EMİNE ERDOĞAN, LİDERLERİN EŞLERİNE YEMEK VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) olağanüstü toplantısına katılan liderlerin eşlerine yemek verdi. Emine Erdoğan, yemeğe katılanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

TBMM'DEN DÜNYAYA DOĞU KUDÜS ÇAĞRISI

Meclis’te 3 partinin ortak imzasıyla açıklanan bildiriyle, bütün dünyaya Doğu Kudüs’ü bağımsız Filistin’in başkenti olarak tanıma çağrısında bulunuldu. Çağrı metninde “İslam İşbirliği Teşkilatı ile bütün dünya devletlerini sınırları 1967’de belirlenen ve hâlen işgal altında bulunan Doğu Kudüs’ü Bağımsız Filistin Devleti’nin başkenti olarak tanımaya davet ediyoruz” denildi. Çağrı metnini AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta imzaladı.