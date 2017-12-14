Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında devlet kurumlarına sızan FETÖ’cülere yönelik temizliğin 3 aşamalı liste hâlinde olduğu öğrenildi. Son rakamlara göre 20 binden fazla kişi açıkta beklerken, 105 bin kişide kamu kurumlarından ihraç edildi. Edinilen bilgiye göre, kurum teftiş başkanlıkları yürüttüğü iç soruşturma sonucunda 3 renkli liste hazırladıkları ifade edildi. Listelerin “kırmızı, sarı ve beyaz” renklerle kodlandığı aktarıldı. FETÖ’yle bağlantısını net olarak ortaya koyan bazı kriterler belirleyen kurum teftiş başkanlıklarında çalışan müfettişlerin ‘delil durumuna göre’ söz konusu renkli listeleri oluşturduğu bildirildi. Bu kapsamda hazırlanan “kırmızı, sarı ve beyaz” renkli listelerin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na da gönderildiği belirtildi. Buna göre, FETÖ ile bağlantısının kesin olarak tespit edilip, ihraç edilecekleri “kırmızı” olarak listelendiği belirtildi. Örgüt bağlantısı tam olarak tespit edilemeyip adli soruşturma sonucuna bağlı olarak haklarında karar verileceklerin ise “sarı” listeye alındığı kaydedildi. Haklarında örgüt bağlantısına ilişkin somut bir şey bulunamayıp, göreve iade edilmesi planlananların ise “beyaz” listeyle bildirildiği aktarıldı.