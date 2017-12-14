Çarşamba ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında esnaf, memur ve öğretmenlerin bulunduğu 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ve jandarma tarafından yapılan eş zamanlı operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin sorgusu sürüyor.
Samsun'daki FETÖ operasyonunda 20 gözaltı
14.12.2017 - 10:40 | Son Güncelleme: 14.12.2017 - 10:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'un Çarşamba ilçesinde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 20 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : Samsun,fetö,
527407 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/527407.aspx
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