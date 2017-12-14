Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çarşamba ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında esnaf, memur ve öğretmenlerin bulunduğu 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ve jandarma tarafından yapılan eş zamanlı operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin sorgusu sürüyor.