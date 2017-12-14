Edinilen bilgilere göre, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kurtalan ve Yalova’nın Altındağ ilçesindeki 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Dün düzenlenen operasyonda, Bizans dönemine ait olduğu belirlenen 129 adet sikke, 129 adet yüzük, 3 adet heykel, 72 adet çeşitli tarihi obje, 97 gram toz esrar ve el detektörü ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Siirt’te ve Yalova’da tarihi eserler ele geçirildi
14.12.2017 - 12:17 | Son Güncelleme: 14.12.2017 - 12:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Siirt’in Kurtalan ile Yalova’nın Altındağ ilçesindeki 5 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi.
Etiketler : Siirt,tarihi eser,
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