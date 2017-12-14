İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık  Ali İlker Baştan, tutuksuz sanık Esma Kuriş Baştan ile avukatları katıldı.
 
Duruşmada söz alan tutuklu sanık Baştan, ''green card'' sahibi  olduğunu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ABD'ye gidebileceğini belirterek,  ''İsteseydik çok rahat kaçardık. Ama bir yere gitmedik. Kaçma şüphem yok.  Tahliyemi talep ediyorum.'' dedi.

Sanık Baştan'ın avukatı Selamettin Tunç da müvekkilinin  muayenehanesinde çekilen dava konusu fotoğrafın doğru olduğunu ifade ederek,  örgütün firari savcısı Zekeriya Öz’ün kızının Baştan'ın hastası olduğunu, Öz'ün  muayenehaneye Celal Kara ve Enes Kanter ile birlikte geldiğinde fotoğraf  çektirdiğini söyledi.


  
Fotoğrafın çekildiği dönemde Öz'ün halen görevli bir savcı olduğunu  ifade eden Tunç, Zekeriya Öz'ün muayenehane Boğaz manzaralı olduğu için yanındaki  Celal Kara ve Enes Kanter ile fotoğraf çekildiğini, bunun dışından başka bir  amaçla kliniğe gelmediklerini öne sürdü.
 
Müvekkilinin bazı hastalarının ByLock kullanıcı olması nedeniyle  suçlanmayacağını söyleyen avukat Tunç, dosyadaki dijital delillerin sonucunun bir  yıldır gelmediğini, mağduriyetin daha fazla sürmemesi için müvekkilinin tahliyesi  yönünde karar verilmesini talep etti.
 
Taleplere ilişkin görüşü sorulan duruşma savcısı, dijital delillerin  beklenilmesini ve sanığın da tutukluluk halinin devamını istedi.
 
Mahkeme heyeti, sanık Ali İlker Baştan'ın tahliye talebini reddederek,  dijital delillerin beklenilmesine karar verdi, duruşmayı erteledi.
 
Olayın geçmişi
  
FETÖ lehine sosyal medyada paylaşımlarda bulunan NBA oyuncusu Enes  Kanter, meslekten ihraç edilen örgütün firari eski savcıları Zekeriya Öz ve Celal  Kara ile çekildiği fotoğrafı geçen yıl Twitter'dan yayımlamıştı. Bu paylaşımının  ardından kısa bir süre sonra haklarında yakalama kararı çıkarılan Öz ve Kara,  Gürcistan üzerinden yurt dışına kaçmıştı.
 
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimin ardından söz konusu fotoğrafın ait  olduğu yere dair ihbarı değerlendiren polis, fotoğrafın Üsküdar Çengelköy'deki  özel bir diş kliniğinin balkonunda çekildiğini tespit etmesi üzerine kliniğin  sahibi Ali İlker Baştan ile eşi ve ortağı doktor Esma Kuriş Baştan'ı gözaltına  almıştı.
 
Söz konusu kliniğin örgüt tarafından kullanıldığı ve Ali İlker  Baştan'ın örgütün diş doktoru olduğu iddia edilerek, her iki şüpheli de  çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, Esma Kuriş Baştan ilerleyen süreçte tutuksuz  yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
 
Soruşturma sonucunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan  iddianamede, Ali İlker Baştan ve Esma Kuriş Baştan hakkında ''silahlı terör  örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.