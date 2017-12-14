Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ali İlker Baştan, tutuksuz sanık Esma Kuriş Baştan ile avukatları katıldı.



Duruşmada söz alan tutuklu sanık Baştan, ''green card'' sahibi olduğunu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ABD'ye gidebileceğini belirterek, ''İsteseydik çok rahat kaçardık. Ama bir yere gitmedik. Kaçma şüphem yok. Tahliyemi talep ediyorum.'' dedi.

Sanık Baştan'ın avukatı Selamettin Tunç da müvekkilinin muayenehanesinde çekilen dava konusu fotoğrafın doğru olduğunu ifade ederek, örgütün firari savcısı Zekeriya Öz’ün kızının Baştan'ın hastası olduğunu, Öz'ün muayenehaneye Celal Kara ve Enes Kanter ile birlikte geldiğinde fotoğraf çektirdiğini söyledi.





Fotoğrafın çekildiği dönemde Öz'ün halen görevli bir savcı olduğunu ifade eden Tunç, Zekeriya Öz'ün muayenehane Boğaz manzaralı olduğu için yanındaki Celal Kara ve Enes Kanter ile fotoğraf çekildiğini, bunun dışından başka bir amaçla kliniğe gelmediklerini öne sürdü.



Müvekkilinin bazı hastalarının ByLock kullanıcı olması nedeniyle suçlanmayacağını söyleyen avukat Tunç, dosyadaki dijital delillerin sonucunun bir yıldır gelmediğini, mağduriyetin daha fazla sürmemesi için müvekkilinin tahliyesi yönünde karar verilmesini talep etti.



Taleplere ilişkin görüşü sorulan duruşma savcısı, dijital delillerin beklenilmesini ve sanığın da tutukluluk halinin devamını istedi.



Mahkeme heyeti, sanık Ali İlker Baştan'ın tahliye talebini reddederek, dijital delillerin beklenilmesine karar verdi, duruşmayı erteledi.



Olayın geçmişi



FETÖ lehine sosyal medyada paylaşımlarda bulunan NBA oyuncusu Enes Kanter, meslekten ihraç edilen örgütün firari eski savcıları Zekeriya Öz ve Celal Kara ile çekildiği fotoğrafı geçen yıl Twitter'dan yayımlamıştı. Bu paylaşımının ardından kısa bir süre sonra haklarında yakalama kararı çıkarılan Öz ve Kara, Gürcistan üzerinden yurt dışına kaçmıştı.



FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimin ardından söz konusu fotoğrafın ait olduğu yere dair ihbarı değerlendiren polis, fotoğrafın Üsküdar Çengelköy'deki özel bir diş kliniğinin balkonunda çekildiğini tespit etmesi üzerine kliniğin sahibi Ali İlker Baştan ile eşi ve ortağı doktor Esma Kuriş Baştan'ı gözaltına almıştı.



Söz konusu kliniğin örgüt tarafından kullanıldığı ve Ali İlker Baştan'ın örgütün diş doktoru olduğu iddia edilerek, her iki şüpheli de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, Esma Kuriş Baştan ilerleyen süreçte tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.



Soruşturma sonucunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Ali İlker Baştan ve Esma Kuriş Baştan hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.